نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يطالب بإشراك الدول الأوروبية في التسوية الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له عقب اجتماع تلفزيوني مباشر مع قادة دول "تحالف الراغبين" إلى إشراك الدول الأوروبية في أي محادثات مقبلة بشأن أوكرانيا.

وأكد ماكرون أن فرنسا تريد سلاما قويا ودائما يحترم سيادة جميع الدول.

وقال الرئيس الفرنسي: "يجب علينا الانتقال إلى مرحلة دبلوماسية جديدة لضمان مصالح الدول الأوروبية".

وكان ماكرون قد كتب في وقت سابق على منصة "إكس" معلنا عن اجتماع لـ "تحالف الراغبين": "أي سلام دائم يجب أن يرافقه ضمانات أمنية غير قابلة للخرق. وأرحب في هذا الصدد باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذه الضمانات. سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين الذين سنجتمع معهم قريبا لتحقيق تقدم ملموس".