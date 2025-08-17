العالم اليوم - سوريا.. انتحاري يفجر نفسه عند مخبز في مدينة حلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. انتحاري يفجر نفسه عند مخبز في مدينة حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 08:21 مساءً - قالت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في حي الميسر بمدينة حلب، شمالي البلاد.

وأوضحت الإخبارية السورية أن السلطات تعمل على التحقق من طبيعة الانفجار.

وذكرت التقارير الإعلامية أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الانفجار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المرصد السوري، إن شخص يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند فرن الوحدة في حي الميسر في مدينة حلب.