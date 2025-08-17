نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوثة الأممية: مشاركة 71% في الانتخابات البلدية تعكس إرادة التغيير لدى الليبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه أن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت يوم السبت في 26 بلدية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 71%.

وأشادت المسؤولة الأممية بالإقبال الشعبي الذي وصفته بأنه دليل واضح على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين والمساهمة في رسم مستقبلهم السياسي.

وفي تصريح صحفي أدلت به اليوم الأحد أوضحت تيتيه أنها قامت بزيارة ميدانية إلى مركزين للاقتراع في العاصمة طرابلس، حيث لاحظت درجة عالية من التنظيم والجاهزية، مشيدة بالتزام العاملين في المراكز الانتخابية وحرصهم على تيسير العملية وضمان شفافيتها.

وأضافت المبعوثة الأممية أن ما لمسته من عزيمة وإصرار لدى المواطنين، والجهات المنظمة للانتخابات، يعد مؤشرا مشجعا على تطلع الليبيين إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

ونقلت تيتيه عن أحد المراقبين الدوليين في بلدية حي الأندلس قوله إن "الانتخابات البلدية تمثل بارقة أمل نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتحقيق التغيير السياسي المنشود"، مؤكدة بدورها أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لمساندة الليبيين في هذا المسار.