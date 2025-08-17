نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتل مكانة محورية على الساحة العالمية منذ سنوات طويلة.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة ترى أنه بسبب مكانة بوتين المحورية على مستوى العالم، فإن التواصل معه لتسوية الأزمة الأوكرانية يمثل من من وجهة نظر البيت الأبيض "تصرفا حكيما".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لديه أكبر ترسانة في العالم من الأسلحة النووية التكتيكية وثاني أكبر ترسانة من الأسلحة النووية الاستراتيجية"، مؤكدا أن "كل وسائل الإعلام خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية لم تتوقف عن الحديث عن بوتين".

يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي عقدت في ألاسكا قمة تاريخية بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج، حيث استمر الاجتماع ساعتين و45 دقيقة. وفيما بعد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين لم تذكر أسماؤهم أن الرئيس ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بأنه يؤيد نقل المناطق المتبقية من دونباس الخاضعة لسيطرة كييف إلى روسيا من أجل تحقيق السلام.