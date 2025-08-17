نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو: الولايات المتحدة لا ترغب في فرض عقوبات جديدة على روسيا في المقال التالي

أخبار العالم

تاريخ النشر:17.08.2025 | 15:14 GMT

روبيو: الولايات المتحدة لا ترغب في فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم السبت، أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

Globallookpress

وقال روبيو: "الولايات المتحدة تجري مباحثات مع روسيا حول قضايا تتعلق بالحدود الإقليمية لأوكرانيا والضمانات الأمنية المحتملة فضلا عن تعاون كييف مع التحالفات العسكرية".

وأضاف: "الولايات المتحدة لا ترغب في فرض عقوبات جديدة على روسيا لأن ذلك سيعني أن المفاوضات بشأن إحلال السلام في أوكرانيا قد انتهت".

وأشار روبيو إلى أن: "الولايات المتحدة ستبحث مع زيلينسكي مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال الاجتماع المقرر يوم الاثنين".

وخام روبيو قائلا: "يمكن لأوروبا أن تلعب دورا مفيدا في مساعدة كييف على تحديد حجم التنازلات التي قد تكون مستعدة لتقديمها لروسيا وأين يمكنها إبداء قدر من المرونة".

وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.