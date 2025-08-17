العالم اليوم - الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي بضحايا حادث الحافلة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي بضحايا حادث الحافلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 06:29 مساءً - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقدمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تدهور حافلة ركاب بالعاصمة الجزائر ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

والجمعة، توفي 18 شخصا وأصيب 25 آخرون، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.