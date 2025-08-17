نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر بملايين الشواكل.. توقف حركة القطارات في إسرائيل بسبب حادث بكابلات الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل عن توقف حركة القطارات بشكل كامل صباح اليوم الأحد، عقب اصطدام قطار بضائع بكابلات البنية التحتية للكهرباء في منطقة مفترق جانوت جنوب تل أبيب، ما أدى إلى شلل في الخط الواصل بين الخضيرة ونتانيا وتسبب في أضرار مادية تُقدّر بعشرات الملايين من الشواكل.

شلل مروري وزحام في المحطات

ذكرت الشركة أن الأعطال الناتجة عن الحادث تسببت في ازدحام شديد داخل المحطات الرئيسية، كما أدى الضغط الكبير على موقعها الإلكتروني إلى تعطّل خاصية البحث عن الرحلات لمدة ساعة تقريبًا، وسط معاناة آلاف المسافرين من تأخيرات متواصلة.

أعمال إصلاح وتحقيق رسمي

وأكدت السكك الحديدية أن فرقها الميدانية بدأت بالفعل في إصلاح الأضرار، مشيرة إلى أن عملية الصيانة قد تستمر عدة أيام قبل عودة الحركة إلى طبيعتها. كما أعلنت فتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادث، مضيفة: "نعتذر عن أي إزعاج ونشكر الجمهور على صبره."

سبب الحادث

حسب ما أوردته قناة N12 الإسرائيلية، فإن القطار المتضرر كان محمّلًا ببضائع في طريقه من أشدود إلى حيفا، لكن ارتفاع بعض الشحنات تجاوز مستوى خطوط الكهرباء، ما أدى إلى تصادم مباشر مع الكابلات وتسبب في وقوع الحادث والخسائر الكبيرة.