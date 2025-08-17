نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في غزة: 7 وفيات جديدة بسبب المجاعة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 7 أشخاص جراء سوء التغذية والمجاعة، بينهم طفلان، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا المجاعة إلى 251 شهيدًا، من بينهم 110 أطفال.

تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع، مؤكدة أن الظروف الحالية تدفع النساء والفتيات إلى اتخاذ تدابير بقاء محفوفة بالمخاطر، مثل الخروج بحثًا عن الطعام والماء، وهو ما يعرّض حياتهن للخطر.

وبحسب الأمم المتحدة للمرأة، هناك أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن خطر التجويع الجماعي إلى جانب العنف وسوء المعاملة، مع انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم أوضاع سوء التغذية التي وصلت إلى مستويات كارثية.

شهادة أممية: "خيارات مستحيلة أمام النساء"

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "النساء والفتيات في غزة يواجهن خيارات مستحيلة، فإما الموت جوعًا داخل الملاجئ، أو الخروج بحثًا عن الطعام والماء مع خطر التعرض للقتل، بينما أطفالهن يتضوّرون جوعًا أمام أعينهن. هذا واقع مرعب، لا يمكن قبوله، إنه انتهاك صارخ للإنسانية".