نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسقاط حكومة نتنياهو السبيل الوحيد لإضعاف حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "السبيل الوحيد لإضعاف حركة حماس هو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الفاشلة"، مؤكدًا أن استمرار الحكومة الحالية يعمّق الأزمة الأمنية والسياسية داخل إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات في خبر عاجل بثّته قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد.

استمرار المظاهرات داخل إسرائيل

وأكد زعيم المعارضة أن المظاهرات الشعبية ستتواصل حتى يتم الإفراج عن المحتجزين وعودتهم إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن الشارع الإسرائيلي لن يتوقف عن الضغط على الحكومة الحالية التي حمّلها مسؤولية التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية والسياسية.