نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- روسيا تعلن دعمها لمرشح مصر خالد العناني لتولي منصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن بلاده تدعم ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، لتولي منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في انتخابات عام 2025.

وأوضح عليموف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، أن "روسيا تتوقع أن يكون المدير العام الجديد لليونسكو هو مرشح مصر"، مؤكدًا أن موسكو تأمل في أن تعود أمانة المنظمة للعمل بحيادية تامة مع القيادة الجديدة.

انتخابات اليونسكو في خريف 2025

من المقرر أن يشهد المؤتمر العام لليونسكو، في خريف 2025، انتخاب مدير عام جديد خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، التي تشغل المنصب منذ عام 2017.

قائمة المرشحين لقيادة اليونسكو

تشمل قائمة المرشحين للمنصب:

الدكتور خالد العناني (مصر) – وزير السياحة والآثار المصري السابق.

غابرييلا راموس (المكسيك) – نائبة المدير العام الحالي لليونسكو.

فيرمين إدوارد ماتوكو (الكونغو) – نائب المدير العام السابق لليونسكو (2016 – 2025).

دلالة الدعم الروسي

يمثل إعلان الدعم الروسي دفعة قوية لترشح مصر لهذا المنصب الدولي المهم، والذي يُعد من أبرز المواقع القيادية في المنظمات الدولية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم، ويعكس مكانة مصر المتنامية على الساحة العالمية، ودورها البارز في دعم قضايا الثقافة والتراث والعلوم.