العالم اليوم - الخارجية الروسية تتوقع فوز مرشح مصر في سباق "اليونسكو"

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الروسية تتوقع فوز مرشح مصر في سباق "اليونسكو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 12:25 مساءً - قال مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ألكسندر عليموف، إن "الجانب الروسي يتوقع تولي المرشح المصري خالد العناني، منصب المدير العام لليونسكو في عام 2025، نظرا لعدم ارتباطه بأمانة المنظمة، التي أظهرت انحيازا في السنوات الأخيرة".

وأضاف عليموف "أنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال عليموف "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر".

وشدد عليموف أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".

ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وتضم قائمة المرشحين، وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، ونائبة المدير العام الحالي لليونسكو وممثلة المكسيك جابرييلا راموس، بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق لليونسكو للفترة 2016-2025، وممثل جمهورية الكونغو، فيرمين إدوارد ماتوكو.