مظاهرات تشل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين في غزة

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إسرائيل، صباح الأحد 17 أغسطس 2025، تظاهرات واسعة النطاق قادتها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث نُظمت فعاليات احتجاجية في أكثر من 350 موقعًا مختلفًا، شملت إغلاق العشرات من الطرق الحيوية، أبرزها طريق أيالون والطرق السريعة 1 و6 و4، للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل تعيد المحتجزين.

ساحة الخاطفين مركز التظاهرات

تجمع المتظاهرون بدايةً في ساحة الخاطفين وسط تل أبيب، حاملين علمًا إسرائيليًا ضخمًا عليه صور المختطفين.

كما شاركت نحو 200 حافلة محملة بالمحتجين الذين قدموا من مختلف المدن لدعم أسر المختطفين.

احتجاج أمام منازل وزراء ومسؤولين

أقامت عائلات الأسرى وقفات أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، كما تظاهر محتجون آخرون أمام منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من الوزراء للمطالبة بالتحرك العاجل لعقد صفقة تبادل تُنهي معاناة الأسرى.

تعطيل الحركة وإغلاق الطرق

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المتظاهرين أغلقوا تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب، بالإضافة إلى عدة طرق رئيسية في أنحاء مختلفة من البلاد، ما تسبب في شلل مروري واسع.

تصريحات سموتريتش المثيرة للجدل

من جانبه، هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذه التظاهرات، واعتبرها "حملة شريرة تلعب في أيدي حماس"، مشددًا على أن وقف الحرب قبل "تدمير حماس وإزالة التهديد من غزة" أمر غير مطروح.

كما قلل من تأثير الحراك، قائلًا إنه لا يعكس توجه غالبية الإسرائيليين الذين يدركون أن الضغط يجب أن يُمارس على حماس لا على الحكومة.

خطوات تصعيدية مرتقبة

مقر عائلات الأسرى أكد أن الحملة لن تتوقف، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات جديدة في النضال، مع مشاركة رجال أعمال وشخصيات عامة بارزة لدعم مطالبهم بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.