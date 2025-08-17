العالم اليوم - فرجينيا ترسل المئات من الحرس الوطني إلى واشنطن.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر فرجينيا ترسل المئات من الحرس الوطني إلى واشنطن.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - تقوم ولاية فرجينيا الغربية بإرسال ما بين 300 و400 فرد من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن للمساعدة في سيطرة إدارة دونالد ترامب على إدارة شرطة المدينة.

تأتي هذه الخطوة من ولاية مجاورة في الوقت الذي تم فيه إعداد وتجهيز مئات من أفرادالحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا هذا الأسبوع لدعم قوات إنفاذ القانون المحلية، فيما تصفه الإدارة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب بجهودٍ للقضاء على الجريمة والتشرد في مقاطعة كولومبيا.

وصرح الحاكم الجمهورى لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي في منشورٍ له، يوم السبت، على موقع إكس بأنه سينشر "300-400 فردٍ ماهر" من الحرس الوطني في فرجينيا الغربية لدعم "مبادرة ترامب لجعل العاصمة واشنطن منة وجميلة".وأضاف موريسي أن هذه الخطوة تعكس "التزامنا بأمريكا قوية و منة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة أنقوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن العاصمة تستعد لحمل السلاح في الأيام المقبلة.