العالم اليوم - الجزائر تسحب الحافلات المتهالكة بعد "كارثة الوادي"

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - قررت السلطات الجزائرية، يوم السبت، سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما، وذلك غداة سقوط حافلة في واد بالعاصمة ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه تقرر : "سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة".

كما أعلنت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلا "مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة".

وخلّف سقوط حافلة في وادٍ بينما كانت تنقل ركابا بين وسط الجزائر والرغاية شرق العاصمة الجمعة صدمة في البلاد، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن يوم حداد وطني.

وتم تنكيس الأعلام ووضعت القنوات التلفزيونية راية سوداء على شاشاتها.

كما قام عدد من الوزراء والمستشارين المقربين لتبون بزيارة الجرحى وحضروا جنازات الضحايا الذين دفنوا السبت.

وقال وزير النقل سعيد سعيود للصحافيين الجمعة إن 90% من حوادث الحافلات مرتبطة بالإفراط في السرع