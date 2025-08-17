العالم اليوم - بوتين يطلع "القيادة الروسية" على نتائج قمة ألاسكا

انتم الان تتابعون خبر بوتين يطلع "القيادة الروسية" على نتائج قمة ألاسكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 12:24 صباحاً - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، بنتائج قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، وذلك خلال كلته في اجتماع بالقيادة الروسية في الكرملين.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مع قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات لاستعراض نتائج المفاوضات بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي: "ناقشنا عمليا جميع مجالات التعاون المشترك، لكننا ركزنا بالطبع على بحث سبل حل الأزمة الأوكرانية على أساس عادل".

وأكد بوتين أنه بحث مع ترامب أسباب الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "أتيحت لنا الفرصة، وهو ما حدث بالفعل، للحديث عن جذور هذه الأزمة وأسبابها"، مشددا على أن "القضاء على هذه الأسباب الجذرية هو ما ينبغي أن يُشكل أساس التسوية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن "روسيا نحترم موقف الإدارة الأميركية، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضا نرغب في ذلك، ونرغب في المضي قدما في حل جميع القضايا بالوسائل السلمية".

وقال بوتين قبل الاجتماع بممثلي القيادة الروسية في الكرملين : "لقد كانت المحادثة صريحة تماما وغنية المحتوى، ومن وجهة نظري، وهى تقربنا من الحلول المرجوة".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عنه القول: "لم نحظ بمفاوضات مباشرة من هذا النوع على مثل هذا المستوى منذ أمد طويل".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تقدر موقف الحكومة الأميركية فيما يتعلق بضرورة الإنهاء السريع للأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي "سنرحب بهذا أيضا ونرغب في حل جميع المسائل بوسائل سلمية". ورغم ذلك تشن القوات الروسية منذ فبراير 2022 حربا شديدة ضد أوكرانيا، وتسيطر على نحو خمس الدولة المجاورة.

ولم تتمخض القمة التي انعقدت في أنكوراج عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بحل سلمي سريع. وما زالت روسيا غير راغبة في التخلي عن الحد الأقصى لمطالبها .