نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العالم: قمة ترامب–بوتين كانت "استعراضية" ونتائجها لا تزال في علم المفاوضات|خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الباحث السياسي محمد العالم في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم تُسفر عن أي اختراق دبلوماسي حقيقي، واصفًا اللقاء بأنه "خطوة استعراضية في الشكل، خاوية من المضمون السياسي".

وأوضح العالم: "الحديث عن تفاهم مبدئي بين الزعيمين لم يتجاوز العموميات، فلم تُحدد القضايا المشتركة بدقة، ولا ما إذا كان التفاهم يشمل ملفات خلافية كأوكرانيا أو العقوبات أو التوازنات الدولية في الشرق الأوسط."

غياب أوكرانيا عن الطاولة يُضعف جدوى القمة

وأشار العالم إلى أن أحد أبرز أوجه القصور في هذه القمة هو تغييب أوكرانيا تمامًا عن المشهد، رغم أن الأزمة الأوكرانية تمثل جوهر التوتر بين روسيا والغرب.

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن أي حل واقعي أو تفاهم جاد بغياب الطرف الأوكراني، كما أن تغييب الاتحاد الأوروبي يضع علامة استفهام حول جدوى هذه المحادثات الثنائية."

تصريحات ترامب تكشف غياب الرؤية

وعن تصريحات ترامب خلال المؤتمر الصحفي، قال العالم: "كلماته المقتضبة تفضح افتقاره لأي جديد، ولم تكن سوى جُمل بروتوكولية. لم يُقدم أي تفاصيل بشأن اتفاقات أو تفاهمات، حتى عندما أشار بوتين إلى قضايا مثل القطب الشمالي، لم تكن هناك إشارات حقيقية إلى توافقات ملموسة."

وأكد أن غياب التفاصيل يعكس ببساطة أن ترامب لم يكن يحمل شيئًا حقيقيًا ليقوله، وأن ما حدث لا يتجاوز تبادل المجاملات السياسية.

وفيما يخص مخرجات القمة وتوقعات المرحلة المقبلة، قال محمد العالم: "من المبكر جدًا الحديث عن نتائج. ما نشهده هو مجرد تمهيد لسلسلة طويلة من المفاوضات قد تشمل لاحقًا قمة جديدة، وربما جلسات تشاركية تضم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي."

سيناريوهات مطروحة

وتابع: "هناك سيناريوهات مطروحة تتعلق بإمكانية انسحاب جزئي لروسيا من بعض الأراضي الأوكرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. كما قد يشمل التفاوض مستقبل الوجود الروسي في سوريا، ومسألة التوازن مع الصين."

القمة مجرد بداية.. ولا ضمان لنتائج ملموسة

وختم العالم تصريحه بالتأكيد على أن القمة الحالية ليست أكثر من بداية رمزية لمسار تفاوضي طويل ومعقد، قائلًا: "الخطوات القادمة ستكون محورية، لكنها مشروطة بإرادة الأطراف وتدخلات اللاعبين الدوليين. فقط إذا تم التوافق على نقاط محددة، يمكن حينها الحديث عن رفع تدريجي للعقوبات أو تقدم فعلي في ملف أوكرانيا."