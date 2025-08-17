نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": زيلينسكي رفض سحب قواته من الدونباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن فلاديمير زيلينسكي أكد خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة ألاسكا أن تنازل أوكرانيا عن كامل أراضي الدونباس لروسيا أمر مستحيل.

وأفادت الوكالة أن ترامب أبلغ زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت نحو ساعة ونصف بنتائج قمة ألاسكا، مشيرا إلى أن القيادة الروسية "اقترحت تجميد خط الجبهة" بشرط "انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل" من دونيتسك ولوغانسك.

ووفقًا لمصدر الوكالة، قال زيلينسكي إن "هذا غير ممكن". وفي تقرير آخر، أشارت "رويترز" إلى معلومات من مصدر يفيد بأن زيلينسكي "رفض هذا المطلب".

وفي السياق، لفتت صحيفة "واشنطن بوست" الانتباه إلى أن محادثة ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين التي أعقبت اللقاء الثنائي كانت "أكثر توترًا" مقارنة باستشاراتهم التي جرت قبل القمة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن ترامب اقترح بعد لقائه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا خطة تسوية سلمية تتضمن تنازل أوكرانيا عن كامل أراضي دونباس لروسيا، بما في ذلك المناطق التي لم يتم تحريرها بعد من قبل القوات الروسية.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، يعتقد ترامب أنه يمكن التوصل بسرعة إلى اتفاق سلام إذا وافق زيلينسكي على تسليم الجزء المتبقي من دونباس لروسيا. وفي المقابل، كما يُزعم، سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط الجبهة الحالية وستكون هناك ضمانات أمنية لكل من كييف وأوروبا.