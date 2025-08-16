العالم اليوم - تركت في طابعة.. العثور على وثائق حساسة عن قمة ترامب وبوتين

انتم الان تتابعون خبر تركت في طابعة.. العثور على وثائق حساسة عن قمة ترامب وبوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 11:24 مساءً - كشفت وثائق حكومية أميركية عثر عليها في أحد الفنادق بألاسكا، عن تفاصيل حساسة وغير معلنة عن القمة، التي عُقدت الجمعة، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكشفت شبكة "إن بي آر" الأميركية أن ثلاثة نزلاء في فندق "كابتن كوك"، الذي يبعد حوالي 20 دقيقة عن قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" في أنكوريج، التي أقيمت فيها القمة الأميركية الروسية، عثروا على وثائق تحمل علامات وزارة الخارجية الأمريكية في إحدى الطابعات العامة للفندق.

وقالت الشبكة أن هذه الوثائق يبدوا أنها يبدو أنها أُعدت من قبل موظفين أميركيين، وتركها أحدهم عن طريق الخطأ في الطباعة.

وتتكون الوثائق التي عثر عليها من ثماني صفحات، تضمنت الصفحة الأولى جدول اجتماعات قمة 15 أغسطس، وأسماء الغرف التي ستحتضن الاجتماعات داخل القاعدة العسكرية المشتركة.

كما أشارت الصفحة الأولى أيضا إلى نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهداء تمثال "النسر الأمريكي" للرئيس بوتين.

ووفقا الصور التي نشرتها شبكة "إن بي آر"، تضمنت الصفحات الثالثة والرابعة والخامسة أسماء وأرقام هواتف ثلاثة موظفين أمريكيين، بالإضافة إلى أسماء 13 من قادة الدولة الأمريكيين والروس.

كما تضمنت القائمة طريقة نطق أسماء المسؤولين الروس المتوقع حضورهم، بما في ذلك الرئيس بوتين.

ووصفت الصفحات السادسة والسابعة وثامنة كيفية تقديم وجبة الغداء خلال القمة ولمن ستقدم، وأظهرت إحدى القوائم أن هذا الغداء سيعقد "تكريما لفخامة فلاديمير بوتين".

كما أظهرت الوثائق أن بوتين وترامب كانا سيجلسان وجها لوجه على طاولة الغداء، حيث كان سيحيط بترامب ستة مسؤولين هم: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، وعلى يمينه وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف على يساره.

أما بوتين فكان من المفترض أن يجلس بجانبه وزير خارجيته سيرغي لافروف ومستشاره السياسي يوري أوشاكوف، إلى جانب أندريه بيلوسوف، وزير الدفاع الروسي، وأنطون سيلوانوف ووزير المالية، وكيريل ديميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي.

لكن وجبة الغداء أُلغيت، خلال قمة يوم الجمعة، رغم أنها كانت معدة لتقدم في ثلاث مراحل، حيث كان من المخطط أن تبدأ بالسلطة الخضراء، تليها شرائح لحم فيليه ميجنون وسمك الهلبوت "أوليمبيا"، على أن يقدم كريم بروليه والآيس كريم للتحلية.

لم تسفر القمة بين دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، عن أي اتفاق للتوصل إلى حل أو لوقف الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها "مثمرة".