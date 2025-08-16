العالم اليوم - فيديو.. انفجار سيارة مفخخة في حي المزة في دمشق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار سيارة مفخخة في حي المزة في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 10:24 مساءً - سمع دوي انفجار مساء يوم السبت في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشارت الوكالة إلى أنه يجرى حاليا التحقق من طبيعة هذا الانفجار.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن الأنباء الأولية تشير إلى أن انفجار حي المزة في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في سيارة.

وأوضح أنه لا أنباء حتى اللحظة عن إصابات نتيجة الانفجار.