الخارجية الأمريكية تعلن تعليق إصدار التأشيرات لسكان غزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس" اليوم السبت، تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لسكان قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تم تعليق جميع تأشيرات الدخول المخصصة لسكان غزة مؤقتا، بينما نقوم بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للإجراءات والطرق المتبعة في منح عدد محدود من التأشيرات المؤقتة للعاملين في المجالين الطبي والإنساني خلال الأيام القليلة الماضية".

وفي السياق السياسي، أعدت واشنطن مقترحا محدثا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب محادثات حركة حماس مع الوسطاء في القاهرة وبعد المحادثات مع إسرائيل هذا الأسبوع، فيما تقوم جميع الأطراف بدراسة مسودة المقترح في الوقت الراهن، وقد وصفت مصادر أمريكية وعربية المقترح بأنه بمثابة إنشاء "بنية تحتية لكسر الجمود في المفاوضات" حسب ما أورد موقع "يسرائيل هيوم" اليوم السبت.

وينص المقترح الأميركي على تسوية دائمة متعددة المراحل، تبدأ بمقترح المبعوث إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وتنتهي بوقف إطلاق نار طويل الأمد.

وتهدف فكرة مسودة المقترح المحدث إلى "تجنب الاصطدام بالموقف الإسرائيلي الذي يشدد حاليا على التوصل إلى اتفاق شامل لا إلى صفقة جزئية، وفي الوقت نفسه إتاحة وقف إطلاق للنار يحقق الإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار" وفقا لما جاء في التقرير الإسرائيلي.

وتقوم المرحلة الأولى على أساس مقترح ويتكوف مع إدخال تغييرات طفيفة عليه، تنص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى، على أن يتم خلال وقف إطلاق النار الدخول بمفاوضات حول شروط إنهاء الحرب بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإجلاء قادتها المتبقين في القطاع ونقل المسؤولية المدنية إلى جهة دولية.

وفي الميدان، سرع الجيش الإسرائيلي وتيرة الاستعدادات للعملية البرية المرتقبة بعد اجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، وسط توترات بينهما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار عاصفة تنديدات دولية بعد إعلانه الرغبة في احتلال قطاع غزة بالكامل، وسط استمرار التأييد الأمريكي للعملية الإسرائيلية العسكرية.