العالم اليوم - مملكة البحرين تشيد بلقاء الرئيسين الأميركي والروسي في ألاسكا

مملكة البحرين تشيد بلقاء الرئيسين الأميركي والروسي في ألاسكا

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 08:28 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين للقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ألاسكا أمس، والذي تناول الأزمة الأوكرانية، وتعتبره لقاء تاريخيا يبعث على الأمل والتفاؤل من أجل السلام العالمي

⁠وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها "بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته مباحثات الرئيسين الأميركي والروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، باعتباره خطوة بناءة نحو حلٍّ من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا، ويضمن الاستقرار في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ويعزز السلم والأمن الدوليين".

وأكدت الوزارة على "أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات العالمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".