نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء بولندا: اللعبة حول مستقبل أوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت اللعبة حول مستقبل أوكرانيا وأمن أوروبا مرحلة حاسمة. هذا ما أعرب عنه رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، في تعليقه على نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا.

فقد كتب توسك على منصة "إكس" الآتي: "اللعبة حول مستقبل أوكرانيا، وأمن بولندا وأوروبا بأكملها، دخلت مرحلة حاسمة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أثبت مرة أخرى" أنه لاعب ماهر".

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "لهذا السبب من المهم جدا الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله".

في 15 أغسطس، عقد لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا. واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات، حيث التقيا وجها لوجه في ليموزين الرئيس الأمريكي أثناء الطريق إلى مكان المحادثات الرئيسي، ثم في جلسة ضيقة بصيغة "ثلاثة مقابل ثلاثة".

ومن الجانب الروسي، شارك في الاجتماع مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، فيما مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف. وفي بيان صحفي عقب المحادثات، قال بوتين "إن تسوية الصراع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة".

من جانبه، وصف ترامب لقاءه مع بوتين بأنه "رائع ومثمر". كما أجرى بعده اتصالات هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي وقادة دول الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لحلف الناتو مارك روتا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفي أعقاب القمة والمكالمات الهاتفية، قال ترامب إن من الأفضل الانتقال مباشرة إلى عقد اتفاقية سلام بدلا من إقامة هدنة "كثيرا ما لا يتم الالتزام بها".

وأضاف ترامب أن جميع من تحدث معهم يوافقون على ذلك. ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض في 18 أغسطس. وكما أشار الرئيس الأمريكي، في حال نجاح هذا اللقاء، سيتم التخطيط لعقد اجتماع جديد مع بوتين.