نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": ترامب يدعو القادة الأوروبيين للانضمام إلى اجتماع زيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المقرر مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس لبحث خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أن الدعوة جاءت بعد أن أطلع ترامب القادة الأوروبيين في 15 أغسطس على نتائج لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت المصادر إلى تأييد الرئيس الأمريكي لخطة إنهاء الصراع عبر تنازلات إقليمية من الجانب الأوكراني.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا عن اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.

وكان أعلن قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأكدوا في بيان مشترك أنهم يرحبون بجهود ترامب "لوقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل"، معبرين عن استعدادهم "للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا"، كما شددوا على أن أوكرانيا هي وحدها من يتخذ القرارات بشأن أراضيها.

ومن جانبها، نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قادة "تحالف الراغبين" بعدم نسيان المناديل و"معالق السكر" في قاعة اجتماعهم القادم.

وأوضحت الدبلوماسية في قناتها على "تلغرام" أن اجتماع "تحالف الراغبين" سيعقد يوم 17 أغسطس عبر الفيديو كونفرانس برئاسة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ومستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونصحتهم ساخرة: "لا تنسوا المناديل وملاعق السكر هناك".