نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا تفضل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تفضل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات الحكومية عقب المحادثات الروسية-الأمريكية: "أود أن أشير إلى أن الزيارة إلى ألاسكا جاءت في وقتها وكانت مفيدة للغاية".

وأكد بوتين أنه بحث مع ترامب أسباب الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "أتيحت لنا الفرصة، وهو ما حدث بالفعل، للحديث عن جذور هذه الأزمة وأسبابها"، مشددا على أن "القضاء على هذه الأسباب الجذرية هو ما ينبغي أن يُشكل أساس التسوية".

وأشار إلى أن "روسيا نحترم موقف الإدارة الأمريكية، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضا نرغب في ذلك، ونرغب في المضي قدما في حل جميع القضايا بالوسائل السلمية".

وختم بوتين: "كانت هناك فرصة في ألاسكا لعرض موقف روسيا بهدوء وبالتفصيل، ناقشنا سبل تسوية الأزمة الأوكرانية على أسس عادلة".

وأجرى بوتين وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.