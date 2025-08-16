نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: واشنطن مستعدة للمشاركة في ضمانات أمنية لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، إلى جانب الشركاء الأوروبيين.

وأكد ميرتس أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا في دعم كييف على المدى الطويل على حد تعبيره.

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية: "الخبر الجيد هو أن أمريكا مستعدة للمشاركة في هذه الضمانات الأمنية، ولا تترك الأمر للأوروبيين وحدهم. لكن من الواضح أن على الأوروبيين أيضا تقديم مساهمتهم لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل."

وفي سياق متصل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين باستعداده لدعم تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ومنذ اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، أكدت روسيا مرارا أن توسع الناتو شرقا وتقديم الغرب دعما عسكريا مكثفا لكييف يشكلان تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وترى موسكو أن الحديث الغربي عن "ضمانات أمنية لأوكرانيا" يخفي في جوهره محاولة إضفاء طابع الشرعية على استمرار عسكرة أوكرانيا وزجها في تحالفات معادية لروسيا.

وبحسب الكرملين فإن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق عبر تقديم "ضمانات أمنية" من واشنطن أو العواصم الأوروبية، بل من خلال اعتراف غربي صريح بحياد أوكرانيا وتخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتشدد موسكو على أن انخراط الولايات المتحدة وأوروبا في تسليح كييف وتمويلها سياسيا واقتصاديا يطيل أمد النزاع ويقوض فرص الحل السياسي.