العالم اليوم - ينتظر الرد.. تقرير يكشف "عرض" بوتين على ترامب بشأن وقف الحرب

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 06:00 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يمكنه التنازل عن بعض المطالب الإقليمية، مقابل السيطرة على إقليم دونيتسك.

وعرض بوتين خلال "قمة ألاسكا" تجميد خطوط القتال إذا انسحبت أوكرانيا من هذه المنطقة الحيوية في الشرق.

عرض بوتين

وطالب الرئيس الروسي بانسحاب أوكرانيا من دونيتسك كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ ترامب بأنه قد يجمّد بقية جبهات القتال إذا توافرت شروطه الأساسية، وفق ما ذكر 4 أشخاص على اطلاع مباشر على المحادثات.

ونقل ترامب الرسالة لاحقا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإلى قادة أوروبيين في اتصال السبت، حثّهم خلاله على وقف محاولاتهم لإقناع موسكو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويمنح ذلك موسكو السيطرة الكاملة على إقليم تحتل أجزاء منه منذ أكثر من عقد، وتشهد قواتها فيه أسرع وتيرة تقدم منذ نوفمبر الماضي.

وفي مقابل دونيتسك، قال بوتين إنه سيجمّد خطوط القتال في منطقتي خيرسون وزابوريجيا جنوبا، حيث تسيطر قواته على مساحات واسعة، وأنه لن يشن هجمات جديدة للاستيلاء على مزيد من الأراضي، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على تفاصيل المحادثات.

وأكد بوتين أنه لم يتراجع عن مطالبه الجوهرية بـ"معالجة الأسباب الجذرية" للصراع، والتي تعني فعليا إنهاء سيادة أوكرانيا بصيغتها الحالية ووقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا. غير أنه أبدى استعدادا للتسوية بشأن قضايا أخرى، بما في ذلك الأراضي، إذا ضُمنت معالجة تلك "الأسباب الجذرية"، وفق مسؤول سابق رفيع في الكرملين.

سيطرة روسية عسكرية

وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 بالمئة من دونيتسك، فيما تبقى السلسلة الغربية من المدن تحت سيطرة أوكرانيا وتشكل أهمية حاسمة لعملياتها العسكرية ودفاعاتها على الجبهة الشرقية.

وقال أشخاص مطلعون على موقف زيلينسكي إنه لن يقبل بالتنازل عن دونيتسك، لكنه منفتح على مناقشة ملف الأراضي مع ترامب في واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقيا الاثنين. كما أشاروا إلى أن زيلينسكي قد يقبل ببحث المسألة في اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بشأن مضمون محادثات ترامب مع بوتين. كما لم يجب دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على طلب للتعليق.

دعوة إلى أوروبا

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، دعا ترامب القادة الأوروبيين إلى التوقف عن السعي لوقف إطلاق النار من بوتين، ناصحا زيلينسكي بـ"عقد صفقة" مع روسيا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" بعد مكالمته مع قادة أوروبيين بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تقرر من الجميع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوصل مباشرة إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي غالبا ما ينهار". وأضاف: "إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسنحدد موعدًا للقاء مع الرئيس بوتين".

وقال الكرملين إن بوتين وترامب لم يناقشا أي اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي في أنكوريدج، ولم يعلّق على مسألة دونيتسك.

عدم طمأنينة في الغرب

ومن المرجح أن يثير المطلب الروسي وتردد ترامب في الإصرار على وقف إطلاق النار قلقا عميقا لدى القادة الأوروبيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم قبل قمة ألاسكا عندما لمح الرئيس الأميركي إلى احتمال تبادل الأراضي ضمن اتفاق سلام.

وقد شعر القادة الأوروبيون ببعض الطمأنينة عندما وعدهم ترامب بالحصول على التزام من بوتين بوقف الأعمال القتالية كخطوة أولية نحو المفاوضات، حتى أنه هدّد بـ"عواقب وخيمة" إذا رفض بوتين.

لكن اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات لم يسفر عن ذلك، بل أتاح لبوتين فرصة لكسر عزلته الدولية. فقد استقبله ترامب في أنكوريدج بالسجاد الأحمر، وظهر وهو يمزح معه قبل بدء المحادثات.