"وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ القادة الأوربيين باستعداده تقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين أنه مستعد لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على علم بمحتوى المكالمة: "أخبر الرئيس ترامب قادة الدول الأوروبية خلال اتصال هاتفي من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية بأنه أكثر استعدادا من أي وقت مضى لأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية مباشرة لأوكرانيا".

وفي أعقاب لقائه مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، صرح ترامب بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الأوكرانية باتت الآن تعتمد على فلاديمير زيلينسكي والدول الأوروبية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا فجر السبت: "أنا أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وقد تحدث عن هذا اليوم، بأنه يجب بالطبع ضمان أمن أوكرانيا، ونحن على استعداد للعمل على تحقيق ذلك".

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.