رئيسة وزراء الدنمارك: إسرائيل ستكون في وضع أفضل دون نتنياهو

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقالت إنه مشكلة بحد ذاته، وأن إسرائيل لكانت أفضل لو لم يرأس الحكومة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل ستكون في وضع أفضل إذا لم يعد نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء، قالت فريدريكسن في مقابلة مع الصحيفة الدنماركية Jyllands-Posten: "نعم".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل "ضد مصالح" إسرائيل.

وأوضح: "نتنياهو نفسه أصبح الآن مشكلة... من الواضح جدا أننا نواجه صعوبة بالغة في التأثير على ما يحدث في إسرائيل... من وجهة نظرنا، هذه الحكومة تبالغ في تصرفاتها".

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو بأن إسرائيل تنوي السيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني وتسليم شبه الجزيرة لسلطة "حكومة مدنية جديدة". وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تخطط في نفس الوقت للاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو إنشاء "محيط أمني".