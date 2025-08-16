نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا ترحب بجهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن ترحيب بلاده بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية أزمة أوكرانيا، واحتمال عقد قمة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكتب شوف على منصة "إكس": "نرحب بجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. ومن المشجع أن نرى احتمال عقد قمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، بدعم من أوروبا".

وأجرى بوتين وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف،

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.