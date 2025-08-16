نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الاقتراع لانتخابات 26 مجلسا بلديا فى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب 26 مجلسا بلديا من أصل 63 بلدية كان من المفترض أن تشملها المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية لهذا العام.

وأوضح بيان جلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت 16 أغسطس 2025 أن العملية الانتخابية استهدفت البلديات التي استكملت كافة المراحل الإجرائية وأصبحت مؤهلة للاقتراع، بموجب قرارها رقم (125) لسنة 2025. غير أن الاعتداءات التي طالت مكاتب الإدارة الانتخابية، وآخرها في الزاوية والعجيلات، أدت إلى تأجيل الانتخابات في هذه المدن إلى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، وذلك بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (135) لسنة 2025.

وأضاف البيان أن 27 بلدية أخرى حُرمت من المشاركة في هذه الجولة بسبب تعليمات إيقاف العملية الانتخابية الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية، ما دفع المفوضية إلى تعليق الاقتراع فيها بموجب القرار رقم (120) لسنة 2025، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي مؤشرات حول إمكانية استئناف الانتخابات بتلك البلديات في الوقت الراهن.

وأشارت المفوضية إلى أن الاعتداءات التي استهدفت مكاتبها في زليتن والزاوية والعجيلات ليست مجرد مواقف محلية ضد العملية الانتخابية، بل “أجندة تتبناها قوى الظلام وعدم الاستقرار، التي ترى في تعطيل الانتخابات وسيلة لإقصاء الشعب عن المشاركة في صنع القرار”.

ورغم هذه التحديات، أكدت المفوضية أن نسب المشاركة المسجّلة في هذه الجولة والتي سبقتها تُبشر بالخير، إذ تعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية السلمية، مشيرة إلى أن الانتخابات في ليبيا تُجرى وسط بيئة غير مثالية تكتنفها المخاطر وحملات التضليل، لكنها رغم ذلك تُعد “نجاحًا بكل المقاييس” وخطوة أساسية لترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة.

وختمت المفوضية بيانها بدعوة الناخبين والناخبات إلى التوجه لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم بحرية وسرية، بعيدًا عن أي تأثير أو حملات تضليل، معتبرة أن هذه الانتخابات تمثل وسيلة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي أنهكت البلاد.