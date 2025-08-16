عشرات الشهداء بينهم «مجوعون» والاحتلال يوسع القصف بمدينة غزة

محادثات تمهيدية لوقف الحرب وإدخال المساعدات

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى بينهم مجوعين فيما يوسع الاحتلال القصف بمدينة غزة في حين قالت حركة حماس انها تجري محادثات تمهيدية في القاهرة للعودة إلى المفاوضات الرامية لوقف الحرب وإدخال المساعدات.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٣ شهيدا منذ فجر أمس ـ وحتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع. كما سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة ٥ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان. وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235شهيدًا، من بينهم ١٠٣ أطفال. وارتقى سبعة شهداء من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي طال خيامهم قرب شارع ثمانية جنوب مدينة غزة. حيث دمر الاحتلال او قصف خلال الثلاثة أيام الأخيرة نحو ٣٠٠ بناية بحي الزيتون وتل الهوى اللذين يشكلان الحزام الجنوبي لمدينة غزة. واعلن مشفى حمد شمال غزة انه سجل ستة شهداء و ٦٧ مصابا من منتظري المساعدات خلال اقل من ٢٤ ساعة.

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة وغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واطلقت الآليات الإسرائيلية في محيط نتساريم وسط قطاع غزة النار بشكل مكثف تجاه مخيمي النصيرات والبريج.

سياسيا قال طاهر النونو القيادي في حركة حماس إن وفد الحركة بدأ محادثات تمهيدية في القاهرة.

واضاف «اللقاءات ستركز حول سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات».وأشار إلى أن اللقاءات ستبحث العلاقات الفلسطينية الداخلية والوصول لتوافقات وطنية. وتابع «سنبحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها والعلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف» وكان موقع أكسيوس قد قال عن مصادر ان وصول الوفد الإسرائيلي للدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تنهي الحرب وتطلق سراح كل الرهائن.

واضاف ان توجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل.