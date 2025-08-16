بدر بن حمد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السوري

مسقط ـ العُمانية: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، مكالمة هاتفية من معالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، تتصل بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والتنسيق والتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

