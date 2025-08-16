مئات من جنود الاحتلال يطالبون بوقف الحرب وصفقة تبادل

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

وقّع مئات من جنود الاحتياط والجنود والقادة والضباط الذين خدموا مئات الأيام في الاحتياط منذ بداية الحرب، رسالة طالبوا فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بالامتناع عن احتلال مدينة غزة والتوصل إلى صفقة أسرى وإنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أعضاء الحكومة: «إن إطالة أمد الحرب، بل وتوسيعها المخطط له، يضر بأمن إسرائيل، ويفرض علينا نحن الجنود وعائلاتنا أعباءً بدنية ونفسية جسيمة، ويؤدي إلى مقتل أشخاص غير مشاركين على نطاق واسع».

وأضافت: «إن الحرب تقوض المعايير الديمقراطية لإسرائيل، وتزيد من تآكل الجنود وعائلاتهم، وتدمر سمعتنا في العالم، وتعزلنا دوليًا، وتقضي على أي فرصة للاستقرار ومستقبل أفضل هنا».

وجاء في رسالة جنود الاحتياط أيضًا: «إن التحركات السياسية المطلوبة الآن هي الأداة التي ستمكننا من تحويل الثمن الذي دفعناه إلى تغيير حقيقي، إلى اتفاق يحفظ الأمن ويعيد المختطفين. نناشدكم، أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهيئة الأركان العامة، التصرف بمسؤولية وطنية، ووقف الحرب من أجل مستقبلنا جميعًا».