11 حالة وفاة جديدة بسبب الجوع في غزة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 251

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، بينهم 108 أطفال، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة.

الاحتلال يواصل التصعيد العسكري

بالتزامن مع الكارثة الإنسانية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي المكثف على القطاع، مع استعداداته لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة.



ويأتي ذلك وسط حصار مشدد منذ أكتوبر 2023 تسبب في نقص حاد في الماء والغذاء والدواء، مما دفع الأمم المتحدة للتحذير من تفاقم الأوضاع إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون قيود.

حصار مراكز المساعدات واعتقالات

وأفادت مصادر فلسطينية بأن دبابات الاحتلال حاصرت مئات المواطنين داخل مركز "الشاكوش" للمساعدات الأمريكية شمال رفح.

كما أطلق جنود الاحتلال النار على المتواجدين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، قبل أن يتم محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم، في واقعة تتكرر مع اقتحام مراكز المساعدات واحتجاز المدنيين لساعات قبل الإفراج عن معظمهم لاحقًا.