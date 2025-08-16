العالم اليوم - فيديو.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 02:16 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية لجمع المعلومات الاستخبارية في حي الرمال بمدينة غزة بعد عطل فني.

وقالت صحيفة "جوزليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي، أكد أن طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك 3" تابعة له، هبطت اضطراريا في حي الرمال بمدينة غزة، نتيجة خلل فني.

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية، فإن الطائرة المسيرة سقطت خلال عملية عسكرية، فيما أوضح الجيش لاحقا أنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات استخباراتية بسبب الحادث.

وتعد الطائرة من طراز الاستطلاع التكتيكي، ويبلغ وزنها نحو 40 كيلوغراما، وتتمتع بقدرة على التحليق لمدة تصل إلى 6 ساعات على ارتفاع 15 ألف قدم، وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من سكان غزة وهم يتفقدون الطائرة بعد سقوطها.