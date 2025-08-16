نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الباكستاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تضامن كامل مع باكستان

وأكدت مصر في بيان رسمي وقوفها إلى جانب باكستان في هذا الظرف الإنساني العصيب، مشددة على تضامنها الكامل مع الشعب الباكستاني الشقيق.

كما أعربت عن تعاطفها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الكارثة الطبيعية.