نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعلن زيارة واشنطن ويلمح إلى تعاون ثلاثي مع أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه سيزور واشنطن الإثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب القمة التي جمعته بخصمه الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

وأوضح زيلينسكي أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع ترامب عقب القمة استمر أكثر من ساعة ونصف، مشددًا على أن أوكرانيا مستعدة للتعاون البناء من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن أوروبا يجب أن تكون جزءًا من المحادثات في جميع مراحلها، مؤكدًا دعمه لعقد اجتماع ثلاثي يضم كييف وواشنطن والقادة الأوروبيين.

كما كشف زيلينسكي عن وجود "إشارات إيجابية" من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية، والتي اعتبرها أساسية في أي اتفاق مستقبلي مع موسكو.

هذه الزيارة المرتقبة لواشنطن تضع ملف الحرب الأوكرانية على رأس أولويات الإدارة الأمريكية، بعد ساعات فقط من إعلان ترامب وبوتين عن تفاهم مبدئي يقوم على تبادل أراضٍ وضمانات أمنية.