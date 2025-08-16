نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن اتفاقًا مع بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية عبر تبادل أراضٍ وضمانات أمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه توصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال المحادثات التي جرت الليلة الماضية في ولاية ألاسكا، إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأوكرانية، يقوم على تبادل أراضٍ وضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، وفق ما نقله موقع سي إن إن الأمريكي، أن المفاوضات كانت "دافئة وإيجابية"، مشيرًا إلى أن الجانبين "اتفقا على الكثير من النقاط الجوهرية"، لكنه شدد على أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا قريبون جدًا من النهاية.. يجب أن يوافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه البنود للتوصل إلى اتفاق نهائي."

ومن جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحادثات بأنها إيجابية وبنّاءة، بينما امتنع الطرفان عن الإجابة على أسئلة الصحفيين عقب تلاوة البيانات الرسمية.

يذكر أن القمة بين ترامب وبوتين استمرت نحو 6 ساعات في ألاسكا، وسط ترقب دولي واسع لما ستسفر عنه هذه المباحثات حول مستقبل الحرب التي اندلعت منذ فبراير 2022.