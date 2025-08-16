العالم اليوم - ترامب يطلع زيلينسكي وقادة أوروبا على نتائج قمته مع بوتين

انتم الان تتابعون خبر ترامب يطلع زيلينسكي وقادة أوروبا على نتائج قمته مع بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 10:19 صباحاً - قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب أجرى "مكالمة مطولة" مع زيلينسكي من الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن.

كذلك أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين.

وكانت لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نقلت عن مصادر حكومية في ألمانيا قولها إن ترامب بصدد إطلاع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى والقادة الأوروبيين الآخرين على نتائج قمته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وانتهت القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا دون إصدار أي بيانات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن أي نتائج ملموسة.

وتحدث ترامب عن الاتفاق بشأن كثير من النقاط مهمة، دون الإفصاح عن تفاصيل.

من جانبه، قال بوتين إن ذلك سوف يكون نقطة بداية لحل للصراع الأوكراني.

وأشار ترامب عقب القمة إلى أنه يريد التشاور مع الأوروبيين وزيلينسكي، مضيفا "الأمر يرجع لهم في النهاية".