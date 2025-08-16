العالم اليوم - روسيا تطلق 85 مسيرة على أوكرانيا.. وتسقط 29 مسيرة أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر روسيا تطلق 85 مسيرة على أوكرانيا.. وتسقط 29 مسيرة أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 09:23 صباحاً - أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا أطلقت خلال الليل 85 مسيرة وصاروخا باتجاه الأراضي الأوكرانية، ودمرت بالمقابل 29 مسيرة أوكرانية، فيما كشفت عن سيطرة القوات الروسية على مزيد من البلدات في منطقة دونيتسك أمس وخلال الأسبوع الماضي.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 29 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.

وأضافت أن ذلك شمل إسقاط 10 طائرات فوق منطقة روستوف.

السيطرة على بلدات جديدة

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة قوات من لواء البنادق الآلية السادس والثلاثين التابع لمجموعة "الشرق" بلدة ألكسندروغراد في دونيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية أن القوات الروسية اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية وتمركزت على مشارف البلدة. وتقدمت المجموعات الروسية الصغيرة إلى الأمام ودمرت نقاط إطلاق النار ومعاقل الأوكرانيين.

وجاء في بيان آخر لوزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس، خلال الأسبوع الماضي، حررت وحدات من مجموعة الشرق العسكرية، نتيجةً لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي إيسكرا وألكسندروغراد التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول أمس الخميس عن السيطرة على بلدة إيسكرا في دونيتسك، مشيرة أيضا إلى أن قواتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من السيطرة على بلدات يابلونوفكا، ولوناشارسكوي، وسوفوروفو، ونيكانوروفكا في دونيتسك.

أوكرانيا: روسيا تطلق خلال الليل

في كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.