العالم اليوم - بالفيديو.. دموع صلاح تودع جوتا بعد الفوز الكبير

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. دموع صلاح تودع جوتا بعد الفوز الكبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 09:23 صباحاً - انهار النجم المصري محمد صلاح بالبكاء عقب صافرة نهاية مباراة ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط هتافات جماهير "الريدز" تكريماً لزميله الراحل ديوغو جوتا.

وحقق ليفربول، حامل اللقب، فوزا مثيرا بنتيجة 4-2 على ضيفه بورنموث، في أمسية خيمت عليها مشاعر الحزن لرحيل جوتا، الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي.

أجواء عاطفية في "أنفيلد"

شهدت المباراة لفتات مؤثرة، حيث رفعت الجماهير لافتات وداعية لجوتا، فيما ارتدى عدد من اللاعبين قمصانا تحمل صورته. وافتتح أوجو إيكيتيكي التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ورد بورنموث عبر أنطوان سيمينيو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 و76، لكن فيدريكو كييزا أعاد التقدم لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يختتم صلاح الرباعية في الوقت بدل الضائع، بعد هجمة بدأها بنفسه وأنهاها بتسديدة في الشباك.

دموع صلاح

بعد تسجيله الهدف الرابع، توجه صلاح نحو المدرجات الرئيسية في "أنفيلد" وصفق للجماهير، قبل أن يغلبه التأثر وتدمع عيناه، متأثراً بالهتافات المستمرة باسم جوتا. وجسدت اللحظة مزيجاً من فرحة الانتصار والحزن على فقدان زميل، في مشهد ترك أثراً عاطفياً عميقاً لدى اللاعبين والجماهير.