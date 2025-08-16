العالم اليوم - انطلاق الدوري الإنجليزي.. فوز ليفربول وهدف صلاح وحادث عنصرية

انتم الان تتابعون خبر انطلاق الدوري الإنجليزي.. فوز ليفربول وهدف صلاح وحادث عنصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 09:23 صباحاً - افتتح ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسمه بفوز مثير 4-2 على ضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وشهدت تسجيل الوافد الجديد أوجو إيكيتيكي هدفا في أول ظهور له، إضافة إلى هدفين متأخرين من فيدريكو كييزا ومحمد صلاح حسما اللقاء لصالح "الريدز".

وجاءت المباراة في أجواء عاطفية خاصة، إذ أحيا النادي ذكرى مهاجمه الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير برفقة شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي. وقبل انطلاق اللقاء، وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت، فيما انهمرت دموع المشجعين وهم يرددون النشيد الشهير "لن تسير وحيدا أبدا".

تفاصيل المباراة

افتتح إيكيتيكي، المنتقل من آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف، التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يضاعف كودي خاكبو النتيجة في الدقيقة 49.

لكن بورنموث عاد للمباراة بفضل مهاجمه أنطوان سيمينيو، الذي قلّص الفارق في الدقيقة 64، ثم أدرك التعادل بعد 12 دقيقة، مسجلاً ثنائية شخصية، رغم تعرضه لإساءة عنصرية في الشوط الأول أدت إلى توقف المباراة لعدة دقائق.

وفي الدقيقة 88، أعاد البديل كييزا التقدم لليفربول، بعد متابعة لتسديدة صلاح التي تصدى لها الحارس جورجي بيتروفيتش، قبل أن يسجل صلاح بنفسه الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، بعدما انطلق مخترقاً الدفاع وسدد في الزاوية السفلية، ليصل إلى هدفه رقم 187 في الدوري الممتاز، متقاسماً المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة مع آندي كول.

وعقب هدفه، احتفل صلاح على طريقة جوتا الراحل، ثم توجه نحو الجماهير بعد صافرة النهاية، ومسح دموعه وسط هتافات باسم زميله الراحل.

تصريحات ما بعد المباراة

أعرب إيكيتيكي، الذي كان من أبرز صفقات المدرب الهولندي أرنه سلوت هذا الصيف، عن سعادته بالتسجيل في ظهوره الأول، قائلا: "بالطبع أعتقد أنني قدمت أداء جيدا، ويمكنني أن أقدم ما هو أفضل… لكن الأهم هو الفوز والعقلية التي أظهرناها. أردنا الانتصار من أجل الجماهير ومن أجل ديوجو". وأهدى إيكيتيكي هدفه لجوتا، برفع إصبعين من إحدى يديه وتشكيل الرقم صفر بالأخرى، في إشارة إلى القميص رقم 20 الذي كان يرتديه المهاجم الراحل.

من جانبه، قال قائد بورنموث آدم سميث تعليقا على الحادثة العنصرية التي تعرض لها سيمينيو: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أشعر بصدمة من حدوثه في وقتنا الحالي، لا ينبغي أن يحدث هذا أبداً. لا أعرف كيف تمكن أنطونيو من اللعب وتسجيل هدفين بعد ما تعرض له. سندعمه، ونتمنى أن يكون بخير".