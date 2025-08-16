العالم اليوم - بوتين يقترح عقد الاجتماع المقبل بشأن أوكرانيا في موسكو

انتم الان تتابعون خبر بوتين يقترح عقد الاجتماع المقبل بشأن أوكرانيا في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 04:12 صباحاً - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لنظيره الأميركي دونالد ترامب لاستضافته في موسكو عقب القمة التي عقداها في ألاسكا بشأن النزاع في أوكرانيا.

وبعد شكر الرئيس الأميركي لبوتين خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك وقوله له "ربما أراك مجددا قريبا جدا"، أجابه الرئيس الروسي بالإنجليزية "المرة المقبلة في موسكو".

ورد عليه ترامب "هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث".

وفي السياق، حض الرئيس الروسي كييف وأوروبا، على عدم "خلق أي عقبات" أمام عملية السلام في أوكرانيا.

وأشار بوتين، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.