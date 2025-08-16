العالم اليوم - بوتين يشكر ترامب على لهجة المحادثات "الودية"

انتم الان تتابعون خبر بوتين يشكر ترامب على لهجة المحادثات "الودية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 04:12 صباحاً - شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب على اللهجة "الودية" للمحادثات التي أجرياها، يوم الجمعة، وقال إن روسيا والولايات المتحدة يجب أن "تقلبان الصفحة وتعودان إلى التعاون".

وأشاد بوتين بترامب ووصفه بأنه شخص "لديه فكرة واضحة عما يريد تحقيقه ويهتم بصدق بازدهار بلاده، وفي الوقت نفسه يظهر فهما لأن روسيا لديها مصالحها الوطنية الخاصة".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب قمة في أنكوراج، ألاسكا، أكد على علاقته الجيدة مع ترامب.

وأشار بوتين إلى أن هناك فرصا لعلاقات اقتصادية أقوى مع الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى جانب ترامب، أقر بأن التجارة بين البلدين لا تزال رمزية إلى حد كبير، لكنه قال إنها نمت بنسبة 20% في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف أن الشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة وروسيا تنطوي على إمكانات كبيرة.

وقال بوتين "أتوقع أن تصبح اتفاقيات اليوم نقطة مرجعية ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، ولكن أيضا سوف تمثل بداية استعادة العلاقات التجارية والعملية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض آنذاك.