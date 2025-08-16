العالم اليوم - بوتين يغادر ألاسكا بعد قمة "الـ3 ساعات" التاريخية

انتم الان تتابعون خبر بوتين يغادر ألاسكا بعد قمة "الـ3 ساعات" التاريخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 04:12 صباحاً - استغل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين طائرته لمغادرة ألاسكا بعد القمة التاريخية التي عقدها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب،.

وعقب القمة وصف الرئيسان القمة التي استغرقت نحو 3 ساعات، بأنها "بناءة"، رغم أنها لم تتوصل إلى "صفقة".

في مؤتمر صحافي قبيل مغادره ألاسكا، وأشار الرئيس الروسي، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال القمة، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وقال بوتين عقب: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه لطريق إلى السلام في أوكرانيا".

وقال إنه ينبغي على أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين عدم وضع "عقبات" أمام السلام.

وأضاف بوتين أن موسكو تتوقع "أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بناءة وألا تخلق أي عقبات أو تقوم بمحاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية".

وأشاد الرئيس الروسي بمحادثاته مع نظيره الأميركي، واصفاً ياها بأنها "بناءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".

وامتدت قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ثلاث ساعات يوم الجمعة، إذ سعى الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ 80 عاماً.

وقال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا مضت على نحو جيد للغاية.