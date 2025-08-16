نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لحظة استثنائية".. البيت الأبيض يصف لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا بالتاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مشحونة بالتوقعات، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وذلك قبيل انطلاق القمة التي وُصفت بأنها الأهم منذ سنوات لمناقشة الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو. وأكدت شبكة "سي إن إن" أن ترامب دعا بوتين لمرافقته في سيارته الرئاسية، وهو ما اعتُبر إشارة لدفء غير معتاد في التعامل.

بداية ودية بين الزعيمين

قناة "روسيا 24" وصفت اللقاء المبكر بين الزعيمين بالودي للغاية، مشيرة إلى أن الأجواء بدت مختلفة عن اللقاءات السابقة. واعتُبرت المصافحة الطويلة على مدرج المطار بمثابة إعلان عن رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة من العلاقات، رغم الخلافات العميقة حول الحرب في أوكرانيا.

البيت الأبيض يعلق: "تاريخي"

الرئاسة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نشرت صورة لترامب وبوتين في قاعدة "إلمندورف" الجوية وعلقت عليها بكلمة واحدة: "تاريخي". واعتبر مراقبون أن هذا التعليق المقتضب يعكس إدراك واشنطن لأهمية اللقاء الرمزية والسياسية في آن واحد.

الإعلام الدولي يترقب المخرجات

وسائل الإعلام العالمية أولت اهتمامًا خاصًا بلغة الجسد بين ترامب وبوتين أكثر من مضمون المحادثات نفسها، حيث اعتبر خبراء أن الصور والرموز تحمل رسائل دبلوماسية لا تقل وزنًا عن البيانات الرسمية.

تمهيد لقمة طويلة

وبينما لم تُكشف بعد تفاصيل القمة المغلقة، اعتبرت مصادر في البيت الأبيض أن اللقاء قد يفتح الباب أمام مسار جديد من المفاوضات بشأن أوكرانيا، مع احتمالية مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقًا في مباحثات ثلاثية، إذا نجحت المفاوضات الأولية بين ترامب وبوتين.