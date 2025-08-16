نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيان مقتضب.. أول نتائج قمة ألاسكا 2025 بين ترامب وبوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين، في بيان قصير صدر فجر السبت، إن المفاوضات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بصيغة "ضيقة النطاق" قد انتهت، من دون الكشف تفاصيل إضافية حول ما جرى داخل القاعة المغلقة.

ترامب يلوّح بالانسحاب

الرئيس الأمريكي أكد قبل بدء القمة أنه لن يتردد في مغادرة الاجتماع إذا شعر أن المباحثات لا تسير في الاتجاه الصحيح. وقال ترامب إنه يستطيع أن يعرف خلال الدقائق الأولى ما إذا كان بوتين "يريد السلام حقًا"، مضيفًا: "إذا كان الاجتماع سيئًا فسوف ينتهي بسرعة كبيرة، أما إذا كان اجتماعًا جيدًا فسوف نحصل على السلام في المستقبل القريب."

غداء عمل مع الوفدين

وبحسب الترتيبات، من المقرر أن ينضم الزعيمان بعد انتهاء الجلسة الضيقة إلى غداء عمل يضم الوفدين الموسعين من واشنطن وموسكو، حيث ستُطرح الملفات العالقة بشكل أوسع، خصوصًا الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

غياب أوكرانيا عن الطاولة

وفيما تتواصل المناقشات الأمريكية الروسية، يظل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غائبًا عن القمة الجارية في ألاسكا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت نتائج المباحثات ستؤثر على مصير كييف دون مشاركتها المباشرة.

اتصالات مرتقبة

ترامب أوضح أنه يخطط للتواصل هاتفيًا مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين عقب انتهاء محادثاته مع بوتين، لإطلاعهم على النتائج الأولية. كما شدد على أن هدفه النهائي يتمثل في جمع بوتين وزيلينسكي في غرفة واحدة من أجل البحث في سبل إنهاء الحرب.

لقاء ثلاثي محتمل

الرئيس الأمريكي لم يستبعد عقد لقاء ثلاثي بينه وبين بوتين وزيلينسكي "في وقت قريب جدًا"، بل ألمح إلى إمكانية حدوثه في ألاسكا نفسها إذا ما سارت الأمور بشكل إيجابي. لكن العقبة الرئيسية التي أشار إليها تكمن في الترتيبات اللوجستية المعقدة التي يتطلبها وصول زيلينسكي إلى هناك في فترة قصيرة.