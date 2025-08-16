العالم اليوم - "أجواء إيجابية".. انتهاء محادثات ترامب وبوتين في ألسكا

انتم الان تتابعون خبر "أجواء إيجابية".. انتهاء محادثات ترامب وبوتين في ألسكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 أغسطس 2025 02:16 صباحاً - أعلن الكرملين، فجر السبت، انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في صيغته المغلقة.

وأفاد الكرملين عبر تليغرام بأن "المحادثات بصيغتها المغلقة قد انتهت"، دون أن يكون واضحا ما إذا كانت ستتبعها محادثات موسعة بين الوفدين الاميركي والروسي. ومن المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق.

وامتدت قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ثلاث ساعات الجمعة، إذ سعى الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ 80 عاما.

وأكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بعد انتهاء المحادثات أن الأجواء كانت إيجابية وممتازة، وفق روسيا اليوم.