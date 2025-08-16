انفجار كبير يهز مانهاتن الأمريكية
هزّ انفجار كبير اليوم، الجانب الشرقي العلوي من مدينة مانهاتن في نيويورك، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وتصاعد سحب كثيفة من الدخان غطّت أفق المدينة.
ووفقاً لموقع روسيا اليوم، وقع الانفجار قرابة الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، بالقرب من شارع إيست 95 والجادة الثانية، ما أدى إلى اشتعال النيران على سطح أحد المباني.
واستجابت فرق الطوارئ في نيويورك، من عناصر الإطفاء والشرطة، على وجه السرعة للحادث، حيث هرع نحو 100 من رجال الإطفاء والمسعفين إلى الموقع، وبدأوا عمليات إخماد الحريق والسيطرة على الوضع.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في سماء مانهاتن، فيما لا تزال السلطات تحقق في أسباب الانفجار.
