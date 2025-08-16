العالم اليوم - بريطانيا.. مقاضاة العشرات من أنصار "فلسطين أكشن"

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. مقاضاة العشرات من أنصار "فلسطين أكشن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وأوضحت الشرطة أن هذا يأتي بعد اعتقال أكثر من 700 شخص منذ حظر المجموعة في 5 يوليو الماضي، من بينهم 522 شخصا في وسط لندن يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن شرطة العاصمة قولها إنه من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الملاحقات القضائية في الأسابيع المقبلة، وإنه تم وضع الترتيبات "التي تمكننا من التحقيق ومقاضاة أعداد كبيرة كل أسبوع إذا لزم الأمر".

وأوضحت الشرطة أن تم حظر جماعة "فلسطين أكشن" في يوليو بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أضرار لحقت بطائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتم ربطها أيضا بمزاعم عن اعتداء على موظفين وعناصر شرطة في مكان عمل